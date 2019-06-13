Поліція в Запорізькій області проводила обшуки у бізнесу і продавала незаконно вилучене майно, - ДБР

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що працівники поліції на підставі недостовірної інформації звертались до суду з клопотаннями про проведення обшуків у суб’єктів підприємницької діяльності.
"У подальшому ході проведення обшуків правоохоронці вилучали матеріальні цінності на значні суми коштів, та привласнювали їх через підконтрольні підприємства", - йдеться в повідомленні.
За даними ДБР, зараз виявлено, що тільки під час одного обшуку було незаконно вилучено та згодом реалізовано на користь сторонніх осіб майна підприємства на суму більш ніж на 300 тисяч гривень.
У відомстві додали, що в цілому правоохоронцями проведено 24 подібні обшуки, завдані бізнесменам збитки встановлюються.
Проводиться досудове розслідування за фактом зловживання працівниками поліції владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).