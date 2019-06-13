Нацбанк подав дві скарги на суддів, які ухвалювали рішення щодо "Приватбанку"

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Національний банк 10 та 12 червня подав до Вищої ради правосуддя дисциплінарні скарги на суддів Окружного адміністративного суду м. Києва Качура І.А., Келеберду В.І., Амельохіна В.В. та суддю Печерського районного суду міста Києва Підпалого В.В.", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що 18 квітня судді Окружного адмінсуду м. Києва за позовом Коломойського І.В. ухвалили рішення про визнання незаконним та скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави.

20 квітня суддя Печерського райсуду міста Києва Підпалий В.В. розірвав договір особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування ПриватБанку.

"Національний банк вважає неналежною поведінку суддів під час розгляду зазначених справ, оскільки в їх діях вбачається: безпідставне затягування або невжиття заходів щодо розгляду справи упродовж строку, встановленого законом; порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом; порушення правил юрисдикції", - відзначається в повідомленні.

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У Нацбанку вважають, що між відкриттям Окружним адмінсудом міста Києва судового провадження за позовом Коломойського І.В. (14 червня 2017 року) та ухваленням рішення (18 квітня 2019 року) пройшло 22 місяці. Отже, суддями було порушено строки розглядуадміністративної справи з огляду на те, що суд має розпочати розгляд по суті не пізніше ніж через 60 днів із дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Водночас суд розглядає справу по суті упродовж 30 днів із дня початку розгляду справи по суті.

Крім того, під час розгляду позову судді Окружного адміністративного суду м. Києва не дотримувались принципів рівності всіх учасників процесу, адже ними було розглянуте збільшення позовних вимог без прийняття цих вимог до розгляду.

"Зокрема, 21 червня 2017 року позивачем було подано заяву про зміну позовних вимог, однак на підготовчому засіданні судді не ухвалили жодного рішення про прийняття до розгляду таких вимог. Водночас Національний банк і інші відповідачі дізналися про намір суду розглядати цю позовну вимогу лише 12 березня 2019 року, тобто під час судового засідання по суті", - відзначає регулятор.

У Нацбанку нагадали, що прийняття позовних вимог: оформлюється письмовою ухвалою чи протокольною ухвалою, яка обов’язково вноситься до журналу судового засідання; відбувається на стадії підготовчого засідання.

Щодо дій судді Печерського райсуду м.Києва Національний банк зазначає наступне: після ухвалення 20 квітня відповідного рішення суддяПідпалий В.В. досі не склав повний текст рішення у справі, хоча складання повного рішення суду може бути відкладено на строк не більше як 10 днів із дня закінчення розгляду.

Зазначається, що Національний банк уже тричі подавав до канцелярії суду клопотання про видачу повного тексту, проте жодної відповіді щодо цього не надходило.

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До того ж, на думку НБУ, у діях судді вбачається істотне порушення норм процесуального права, що призвело до порушення правил юрисдикції, адже спір щодо договорів поруки, сторонами якого є юридичні особи, підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, а не цивільного.

З огляду на вказані обставини Національний банк просить Вищу раду правосуддя притягнути зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".