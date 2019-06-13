У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбуці.

"Судячи з інформації про продаж заводу Фондом гарантування вкладів, у країни нахабно і відверто вкрали 724 мільйони гривень - цікаво, чи здатні на цю аферу відреагувати антикорупційні органи?

Мовчать у НАБУ, може, новини не все встигли прочитати? Сумно, коли бізнесмен такого рівня як Андрій Веревський взяв участь у справі, дуже схожій на відвертий грабіж. Який організував Фонд гарантування вкладів (директор - Костянтин Ворушилін).

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У березні ФГВ провів аукціон з продажу виробничого комплексу в Одеській області - "Іллічівський олійно-жировий комбінат", "Іллічівський зерновий порт" і "Одеський олійно-жировий комбінат", і за комплекс, оцінений в 4,85 мільярди гривень, компанія "Кернел" запропонувала 906 мільйонів . Ок, нехай це в рази менше суми оцінки, але хоч так, завод буде працювати. Однак конкурс був скасований через суд. Але через три місяці, 7 червня, Фонд гарантування вкладів проводить повторний конкурс щодо тих же заводів, і знову виграє "Кернел", але за іншу ціну - 182,5 мільйони гривень!

Ну ок, немає покупців купити завод за оціночною вартістю, ще можна якось пояснити, але як ви за три місяці опустили вартість порівняно з попереднім конкурсом більш ніж учетверо?! Ви ж самі задокументували аферу. Тобто після того, як "Кернел" погодився платити 906 мільйонів, чиновники ФГВ і Кабміну подумали (Володимир Гройсман, привіт) - а навіщо стільки платити в бюджет? Заплатіть краще різницю нам у кишеню, буде дешевше, а ми конкурс перенесемо на якихось три місяці. Цікаво, а як будуть тепер пояснювати цю корупцію? Що такого сталося, що 39 тис. кв. м промислової нерухомості: діючий олійно-жировий виробничий комплекс з обладнанням, з доступом до під'їзної залізничної колії і морського транспортного порту, а також 5,43 га земель з цільовим призначенням для розміщення олійно-жирового комбінату за три місяці подешевшали більш ніж у 4 рази? Начебто не було там ураганів і торнадо, з чого б так дешевшати заводу?

Мовчать всі державні органи, та й не до того тепер державі ... ", - зазначає журналіст.