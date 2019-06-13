"Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах. СПИСОК

Про це повідомила пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.
Так, список "Слуги народу" в загальнодержавному виборчому окрузі складається з таких кандидатів:
- Разумков Дмитро Олександрович
- Стефанчук Руслан Олексійович
- Венедіктова Ірина Валентинівна
- Арахамія Давид Георгійович
- Янченко Галина Ігорівна
- Федоров Михайло Альбертович
- Корнієнко Олександр Сергійович
- Красносільська Анастасія Олегівна
- Ткаченко Олександр Владиславович
- Беленюк Жан Венсанович
- Бабак Сергій Віталійович
- Криклій Владислав Артурович
- Шуляк Олена Олексіївна
- Наталуха Дмитро Андрійович
- Ясько Єлизавета Олексіївна
- Оржель Олексій Анатолійович
- Герус Андрій Михайлович
- Радуцький Михайло Борисович
- Монастирський Денис Анатолійович
- Гетманцев Данило Олександрович
- Малюська Денис Леонтійович
- Холодов Андрій Іванович
- Лерос Гео Багратович
- Кальченко Сергій Віталійович
- Ткаченко Максим Миколайович
- Чернєв Єгор Володимирович
- Юраш Святослав Андрійович
- Сушко Павло Миколайович
- Верещук Ірина Андріївна
- Кубраков Олександр Миколайович
- Коробкова Олена Анатоліївна
- Діденко Юлія Олександрівна
- Соломчук Дмитро Вікторович
- Ананченко Михайло Олегович
- Коваленко Анна Миколаївна
- Неклюдов Владлен Михайлович
- Кривошеєв Ігор Сергійович
- Іонушас Сергій Костянтинович
- Завітневич Олександр Михайлович
- Струневич Вадим Олегович
- Воронов Володимир Анатолійович
- Арістов Юрій Юрійович
- Кисіль Юрій Григорович
- Галайчук Вадим Сергійович
- Ковальов Артем Володимирович
- Стернічук Валерій Олександрович
- Михайлюк Галина Олегівна
- Бабій Роман В’ячеславович
- Качура Олександр Анатолійович
- Новосад Анна Ігорівна
- Культенко Артем Валерійович
- Марусяк Олег Романович
- Кириченко Микола Олександрович
- Третьякова Галина Миколаївна
- Халімон Павло Віталійович
- Мошенець Олена Володимирівна
- Саладуха Ольга Валеріївна
- Коваль Ольга Володимирівна
- Загоруйко Аліна Леонідівна
- Бондаренко Олег Володимирович
- Крячко Михайло Валерійович
- Бардіна Марина Олегівна
- Марченко Людмила Іванівна
- Юнаков Іван Сергійович
- Володіна Дарина Артемівна
- Савченко Ольга Станіславівна
- Гринчук Оксана Анатоліївна
- Козак Володимир Васильович
- Лисюк Андрій Олександрович
- Сова Олександр Георгійович
- Боярчук Роман Михайлович
- Ватрас Володимир Антонович
- Мулик Роман Миронович
- Тарасов Олег Сергійович
- Костюх Анатолій В’ячеславович
- Брагар Євген Вадимович
- Безгін Віталій Юрійович
- Кавун Ольга Олександрівна
- Салійчук Олександр В’ячеславович
- Рєпіна Елла Анатоліївна
- Пушкаренко Арсеній Михайлович
- Заблоцький Мар'ян Богданович
- Клочко Андрій Андрійович
- Овчинникова Юлія Юріївна
- Мережко Олександр Олександрович
- Устенко Олексій Олегович
- Кабанов Олександр Євгенович
- Веніславський Федір Володимирович
- Булах Лада Валентинівна
- Петруняк Євген Васильович
- Маріковський Олександр Валерійович
- Федієнко Олександр Павлович
- Мотовиловець Андрій Вікторович
- Колісник Ганна Сергіївна
- Богуцька Єлизавета Петрівна
- Нагаєвський Артем Сергійович
- Потураєв Микита Русланович
- Якименко Павло Віталійович
- Соколов Михайло Юрійович
- Кунаєв Артем Юрійович
- Припутень Дмитро Сергійович
- Павлюк Максим Васильович
- Мокан Василь Іванович
- Підласа Роксолана Андріївна
- Торохтій Богдан Григорович
- Дмитрієва Оксана Олександрівна
- Шол Маргарита Віталіївна
- Костін Андрій Євгенович
- Горбенко Руслан Олександрович
- Жупанін Андрій Вікторович
- Тістик Ростислав Ярославович
- Кравчук Євгенія Михайлівна
- Яковлева Неллі Іллівна
- Гривко Сергій Дмитрович
- Павловський Петро Іванович
- Аллахвердієва Ірина Валеріївна
- Вінтоняк Олена Василівна
- Заславський Юрій Іванович
- Задорожний Андрій Вікторович
- Шипайло Остап Ігорович
- Шинкаренко Іван Анатолійович
- Совгиря Ольга Володимирівна
- Крейденко Володимир Вікторович
- Тарасенко Тарас Петрович
- Сольский Микола Тарасович
- Фролов Павло Євгенович
- Новиков Михайло Миколайович
- Подгорна Вікторія Валентинівна
- Хоменко Олена Вікторівна
- Остапенко Анатолій Дмитрович
- Циба Тетяна Вікторівна
- Калаур Іван Романович
- Гришина Юлія Миколаївна
- Руденко Ольга Сергіївна
- Копиленко Олександр Любимович
- Манзій Сергій Володимирович
- Санченко Олександр Вадимович
- Маслов Денис В'ячеславович
- Швачко Антон Олексійович
- Кострійчук Сергій Володимирович
- Божков Олександр Валерійович
- Михайлюк Артем Олександрович
- Васюк Олександр Олександрович
- Єрмоленко Дмитро Юрійович
- Короленко Валентина Юріївна
- Лактіонова Наталя Валентинівна
- Тарарін Микола Олександрович
- Сверба Інна Станіславівна
- Мельник Сергій Васильович
- Палійчук Юлія Володимирівна
- Слинько Дмитро Михайлович
- Тригуб Володимир Володимирович
- Кравець Роман Олександрович
- Козуб Богдан Юрійович
- Москаленко Сергій Валерійович
- Карабута Сергій Олександрович
- Перепічай Тетяна Сергіївна
- Федоренко Юрій Сергійович
- Кваша Оксана Олександрівна
- Отраднова Олеся Олександрівна
- Київець Олена Валеріївна
- Кармаза Олександра Олександрівна
- Моркляник Богдан Васильович
- Баланюк Юрій Вікторович
- Рєзнікова Вікторія Вікторівна
- Слободян Олена Миколаївна
- Місяць Андрій Петрович
- Видолоб Дмитро Вікторович
- Каліна Христина Андріївна
- Рагімова Анастасія Борисівна
- Фьодорова Христина Валеріївна
- Ананян Елізабет Гариківна
- Бондаренко Катерина Андріївна
- Романюк Катерина Олександрівна
- Федосова Антоніна Володимирівна
- Єськов Олексій Олексійович
- Вітікач Віталій Вікторович
- Капустянський Юрій Вікторович
- Хомич Ігор Васильович
- Фурман Володимир Анатолійович
- Журавнівський Валерій Казимович
- Корольов Денис Сергійович
- Масевич Станіслав Андрійович
- Расенко Артем Олександрович
- Черевань Артур Леонідович
- Тереба Надія Ігорівна
- Литвиненко Ірина Сергіївна
- Москаленко Діана Сергіївна
- Тєтєрєва Олена Ігорівна
- Яременко Катерина Сергіївна
- Вдовенко Марія Володимирівна
- Дискант Сергій Миколайович
- Бевзан Юрій Степанович
- Сіпко Марина Олександрівна
- Бельска Марина Олександрівна
- Майбородюк Павло Вікторович
- Опімах Юрій Віталійович
- Ковальчук Євген Андрійович
- Грибков Сергій Вікторович
- Мосійчук Дмитро Олександрович
- Чізмар Едуард Федорович