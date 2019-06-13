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13.06.19 14:15

Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану і запросив відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський привітав Касим-Жомарта Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану і запросив його відвідати Київ з візитом.

Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану і запросив відвідати Україну

"Від імені народу України та від себе особисто вітаю Вас із перемогою на позачергових виборах президента Республіки Казахстан. Довіра, надана Вам виборцями, є свідченням Вашого високого авторитету та відданості служінню народу Казахстану", - написав Зеленський у посланні Токаєву, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Текст вітального листа опубліковано в четвер в офіційних казахстанських ЗМІ.

"Переконаний, що обопільними зусиллями нам вдасться поглибити конструктивну співпрацю між нашими країнами на основі взаємної підтримки суверенітету та територіальної цілісності", - зазначив президент України.

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Зеленський запросив Токаєва відвідати з візитом Україну "для надання нового імпульсу розвитку відносин між Києвом і Нур-Султаном".

Він побажав новому президенту Казахстану міцного здоров'я і нових успіхів, а дружньому народові Казахстану - миру і процвітання, йдеться в повідомленні.

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