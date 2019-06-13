Клімкін: Україна зможе стати членом ЄС ближче до 2035 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У найближчій перспективі скептичне ставлення більшості країн-членів ЄС до потенційного розширення навряд зміниться на краще. Причин багато, і вони зрозумілі: бажання втриматися у зоні комфорту і добробуту, Brexit (якщо він таки буде), необхідність перетравити розширення на Балкани, а також путінська Росія, яка нікуди не поділась і продовжує робити все, аби завадити нашим євроінтеграційним прагненням", - написав Клімкін.

Водночас він зазначив, що "якщо настрої всередині ЄС збалансуються, балканські країни успішно інтегруються у 2025 році, а також інші зорі та планети стануть у сприятливі євроінтеграційні позиції, то після 2025 у нас з’явиться реальний шанс отримати європейську перспективу. Амбітно, але можливо. Нагадаю, що для цього потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Тому до того часу маємо реально стрибнути вище голови, щоб змінити Україну і українців".

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Потім, за його словами, розпочнуться передвступні переговори: "До речі, європейська бюрократія нікуди не поділась, а, здається мені, чим далі, тим заплутаніша і складніша".

"Якщо проаналізувати ретроспективу розширення ЄС в останні роки, побачимо, що з моменту подачі заявки на вступ до моменту отримання членства проходило в середньому 10-12 років. І це при тому, що жодних проблем з наданням європейської перспективи для них в цілому не було. До речі, щодо вступу Болгарії та Румунії дехто в ЄС досі вважає, що їх прийняли дещо поспіхом. Тому рахуємо, тут нічого надскладного, шкільна арифметика: +/- 2035 рік", - написав міністр.

При цьому, підкреслив Клімкін, багато країн-членів будуть максимально прискіпливо і навіть упереджено перевіряти кожне наше досягнення і крок.

"Повторюсь: амбітно, але реально. До речі, приблизно такими ж цифрами оперують і наші європейські друзі та партнери. І, на жаль, Європа – це не лише наші симпатики. А ті, хто нам не надто симпатизує, взагалі не хочуть встановлювати якісь конкретні терміни та строки. Про це теж не забуваймо", - резюмував глава МЗС.



