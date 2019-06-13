Упродовж тижня на власному мінному полі підірвалися два сапери противника, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили в ГУР

За даними української розвідки, інженерно-саперні підрозділи противника активізували ведення інженерної розвідки місцевості в районах розташування своїх військ з метою виявлення неврахованих районів мінування й усунення раніше допущених порушень і помилок у ході мінування в авральному порядку, виконуючи злочинні накази російського окупаційного командування.

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При цьому, як зазначили в ГУР, через відсутність і недостовірності наявних карт мінування зростає кількість втрат особового складу супротивника в ході робіт на власноруч замінованій території. Так, на цьому тижні на своєму неврахований мінному полі загинули два сапери одного з інженерно-саперних підрозділів противника.