"Це просто ще один зі способів тиску на мене", - Шевчук про справу ДБР проти нього

Про це Шевчук сказав у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Це просто ще один зі способів тиску на мене з боку тих осіб, які були ініціаторами мого звільнення і зараз намагаються встановити контроль над КСУ. Тому їм дуже не хочеться мого поновлення на посаді", - сказав він.

Шевчук зазначив, що тема зі штатними і позаштатними радниками "вже набридла всім" і тут немає жодного порушення закону.

"А те, що до цих ігрищ долучилися народні депутати, ще раз свідчить про політичну складову мого звільнення", - наголосив він.

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Раніше сьогодні стало відомо, що ДБР відкрило кримінальну справу проти Шевчука.

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.