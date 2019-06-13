Правопорядок на виборах у Раду забезпечуватимуть близько 135 тис. правоохоронців, - радник міністра Стойко

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загалом до забезпечення правопорядку на виборах буде залучено приблизно 135 тисяч правоохоронців", - сказав Стойко на брифінгу в Києві.

За словами радника міністра, 70-73 тисячі - це безпосередньо співробітники Національної поліції, адже на кожній виборчій дільниці службу нестимуть по два поліцейські, як це було на президентських виборах.

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При цьому Стойко зазначив, що в цей час МВС проводить розрахунки особового складу, який буде задіяний у забезпеченні правопорядку на виборах, і конкретну цифру поки ще рано називати.

За словами радника глави МВС, також будуть задіяні резерви.

"Всі недоліки на президентських виборах ми врахували ... і робимо все ... щоб забезпечити безпеку виборчого процесу", - додав він.

Зі свого боку директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко додав, що зокрема, буде забезпечена можливість поліцейським голосувати на виборах за місцем несення служби.

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