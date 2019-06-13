Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення, - "Українські Новини" (оновлено)

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Існують різні трактування відліку, передбаченого законом строку для ухвалення рішення. Одні вважають, що 1 місяць рахується від дати відкриття провадження (у справі), тобто з 29 травня, інші - що з дати визнання подання невідкладним до розгляду, тобто з 4 червня", - сказало джерело.

Згідно з його інформацією, якщо рахувати від 29 травня цей строк, то рішення має бути винесене до 29 червня, якщо ж від 4 червня, то відповідно до 4 липня.

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Як повідомлялося, наразі немає навіть проекту рішення Конституційного Суду у справі про конституційність дострокового припинення повноважень Верховної Ради.

11 червня КС розпочав розгляд конституційності розпуску Ради. Представник Ради в КС заявив, що 11 червня рішення щодо конституційності розпуску парламенту не буде.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.