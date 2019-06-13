Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах

"Потрібно дати новому президенту можливість визначати свою команду і йти вперед з такою переговорною командою, яку він призначить. А я, не переживайте, я собі своє місце в цій реальності обов'язково знайду", - зазначив він в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, у нього є з цього приводу чимало ідей.

"І стосовно участі в політичному житті, і стосовно… Пару книжок потрібно написати, поговорити з друзями і соратниками про майбутні проекти, деякі з них будуть політичними, деякі – благодійними. Ідей є дуже багато, над деякими я вже працюю, над деякими буду працювати найближчим часом. Ви почуєте", - розповів він.

Клімкін прокоментував чутки про свої плани висувати свою кандидатуру в Раду по мажоритарці.

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"Слухайте, це така класна емоційна історія була б для мене – просто провести європейську кампанію на одному з округів. Але багато з моїх друзів переконують, кажуть: "Ну окей, ти виграєш ту мажоритарку, потрапиш до Верховної Ради, але в цій політиці (і я це добре розумію) насправді працюють команди і виграють команди". Що робити одному, коли в цій Раді олігархи і деякі політичні лідери все вже розподілили? Тому є інші шляхи впливу на політику, набагато більш потужні і більш міцніші. Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє. Якщо я кудись іду – іду за результатом. От така логіка", – розповів міністр.

За його словами, поки до Верховної Ради він не збирається.

"Це, безумовно буде політика. Коли ви почитаєте в інтернеті, що мене вже записали в той американський університет, або в той німецький університет, де я буду викладати, буду професором або буду працювати десь в компанії - ні. Все спокійно, я тут, і точно нікуди не ходжу", - уточнив він.

Журналіст також запитав Клімкіна, чи йому пропонували місце в партійному списку "Голосу".

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"Я вів перемовини з деякими політичним проектами, але не знайшов команду однодумців, які б були здатні робити реальні зміни в Україні. Мені важливо, щоб партійний проект, у якому я буду брати участь, не був віртуальним. Тобто він не був замкнутий, щоб це не була якась лідерська партія, в якій є партійний список, але нема тисяч людей, які реально мають серце і мають бажання змінити Україну. Ось це важливо. Проекти мають іти від людей, а не від лідерів. Лідери мають вести людей, але це мають бути реальні люди, а не віртуальна історія", – пояснив голова МЗС.