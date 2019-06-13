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13.06.19 15:15

Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів про свої плани після того, як Верховна Рада, ймовірно, проголосує за його відставку. За його словами, він поки не збирається йти на парламентські вибори.

Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах

"Потрібно дати новому президенту можливість визначати свою команду і йти вперед з такою переговорною командою, яку він призначить. А я, не переживайте, я собі своє місце в цій реальності обов'язково знайду", - зазначив він в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, у нього є з цього приводу чимало ідей.

"І стосовно участі в політичному житті, і стосовно… Пару книжок потрібно написати, поговорити з друзями і соратниками про майбутні проекти, деякі з них будуть політичними, деякі – благодійними. Ідей є дуже багато, над деякими я вже працюю, над деякими буду працювати найближчим часом. Ви почуєте", - розповів він.

Клімкін прокоментував чутки про свої плани висувати свою кандидатуру в Раду по мажоритарці.

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"Слухайте, це така класна емоційна історія була б для мене – просто провести європейську кампанію на одному з округів. Але багато з моїх друзів переконують, кажуть: "Ну окей, ти виграєш ту мажоритарку, потрапиш до Верховної Ради, але в цій політиці (і я це добре розумію) насправді працюють команди і виграють команди". Що робити одному, коли в цій Раді олігархи і деякі політичні лідери все вже розподілили? Тому є інші шляхи впливу на політику, набагато більш потужні і більш міцніші. Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє. Якщо я кудись іду – іду за результатом. От така логіка", – розповів міністр.

За його словами, поки до Верховної Ради він не збирається.

"Це, безумовно буде політика. Коли ви почитаєте в інтернеті, що мене вже записали в той американський університет, або в той німецький університет, де я буду викладати, буду професором або буду працювати десь в компанії - ні. Все спокійно, я тут, і точно нікуди не ходжу", - уточнив він.

Журналіст також запитав Клімкіна, чи йому пропонували місце в партійному списку "Голосу".

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"Я вів перемовини з деякими політичним проектами, але не знайшов команду однодумців, які б були здатні робити реальні зміни в Україні. Мені важливо, щоб партійний проект, у якому я буду брати участь, не був віртуальним. Тобто він не був замкнутий, щоб це не була якась лідерська партія, в якій є партійний список, але нема тисяч людей, які реально мають серце і мають бажання змінити Україну. Ось це важливо. Проекти мають іти від людей, а не від лідерів. Лідери мають вести людей, але це мають бути реальні люди, а не віртуальна історія", – пояснив голова МЗС.

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