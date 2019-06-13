Різкого збільшення кількості українців, які їдуть на відпочинок до окупованого Криму, немає, - Слободян

Про це розповів у коментарі Крим.Реалії спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація з відпочинком багато в чому перебільшена російськими ЗМІ. Тому що різкого збільшення кількості українців, які їдуть саме відпочивати, ми не спостерігаємо", - зазначив Слободян.

За його словами, прикордонники не відстежують мету, з якою громадяни з материкової України їдуть до анексованого Криму, ця графа відсутня в базах даних прикордонників, тому що "це певною мірою - обмеження прав і свобод".

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"Якщо говорити мовою цифр, за травень 2019 року адмінмежу із Кримом перетнули близько 197 тисяч осіб, а за травень минулого року їх було близько 190 тисяч. Тобто збільшення несуттєве, і говорити про якесь різке зростання кількості тих, хто їде, наприклад, відпочивати, було б недоречно", - наголосив Слободян.