Обвинувачення в розтраті на будівництві "Стіни" не обґрунтовані, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У Держприкордонслужбі підкреслюють, що всіляко співпрацювали з органами слідства. Але стверджують, що обвинувачення не підтверджено належними доказами.

"Головними доказами у даному кримінальному провадженні, які нібито обґрунтовують збитки згідно з ч.5 ст. 191 ККУ, є експертизи. Однак усі вони були проведені із значними порушеннями", - сказано в повідомленні.

У відомстві стверджують, що висновки експертизи про нецільове використання бюджетних грошей "спростовуються рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанції, а також низкою інших експертиз, проведених різними експертними установами".

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При цьому в Держприкордонслужбі зазначають, що якщо вина посадових осіб відомства буде доведена, вони понесуть відповідальність згідно із законом.

Раніше сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про передачу до суду обвинувального акта за фактом розтрати державних коштів, виділених на облаштування "Стіни" на українсько-російському кордоні.

Звинувачення висунуто проти 8 осіб - 3 посадових осіб Держприкордонслужби, 3 директорів фірм-підрядників і 2 посередників.

За версією слідства, вони заволоділи бюджетними коштами на суму 16 688 496,31 грн.