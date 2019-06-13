Глава ПЦУ митрополит Епіфаній анонсував реформи для залучення молоді

Про це предстоятель ПЦУ написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Церква має відповідати на виклики часу, тому дуже важливо, щоб священники змінювались, удосконалювались, розуміли сучасні потреби суспільства, були обізнані з новинками, інформаційними технологіями. Наша православна українська молодь потребує саме таких сучасних та водночас духовних пастирів", - вважає митрополит Епіфаній.

На думку глави церкви, не має бути додаткових перешкод для відвідування храмів молоддю.

Читайте також: Філарет насправді боровся і бореться не за Українську Православну Церкву, а за свою власну Церкву, - священник ПЦУ Дудченко

"Тому ми робитимемо належні кроки, щоб Церква завжди відповідала на виклики сьогодення, але робитимемо це поступово. При цьому, віровчення є незмінним, бо істина не підлягає змінам у часі. Реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів, вносити потрібні сучасні корективи", - пообіцяв предстоятель ПЦУ.

При цьому, як підкреслив митрополит Епіфаній, головною реформою залишається внутрішня - "яка полягає в тому, щоб у своєму житті християни жили за Законом Божим".