Глава ПЦУ митрополит Епіфаній анонсував реформи для залучення молоді

Про це предстоятель ПЦУ написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Церква має відповідати на виклики часу, тому дуже важливо, щоб священники змінювались, удосконалювались, розуміли сучасні потреби суспільства, були обізнані з новинками, інформаційними технологіями. Наша православна українська молодь потребує саме таких сучасних та водночас духовних пастирів", - вважає митрополит Епіфаній.
На думку глави церкви, не має бути додаткових перешкод для відвідування храмів молоддю.
"Тому ми робитимемо належні кроки, щоб Церква завжди відповідала на виклики сьогодення, але робитимемо це поступово. При цьому, віровчення є незмінним, бо істина не підлягає змінам у часі. Реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів, вносити потрібні сучасні корективи", - пообіцяв предстоятель ПЦУ.
При цьому, як підкреслив митрополит Епіфаній, головною реформою залишається внутрішня - "яка полягає в тому, щоб у своєму житті християни жили за Законом Божим".