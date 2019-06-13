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13.06.19 16:23

ООН визнала затягнутість і неефективність розслідувань справ Майдану, вбивств Шеремета і Гандзюк

В моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні назвали розслідування і судові розгляди справ за злочинами на Майдані затяжними і неефективними.

ООН визнала затягнутість і неефективність розслідувань справ Майдану, вбивств Шеремета і Гандзюк

Про це заявила глава місії Фіона Фрейзер під час презентації доповіді про ситуацію з правами людини в Україні в період 16 лютого -15 травня 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Минуло 5 років після вбивств на Майдані взимку 2014 року, а також після вбивств і насильницьких смертей в Одесі 2 травня того ж року. Розслідування та судові провадження є затяжними та неефективними, хоча ми визначаємо певний прогрес у розслідуванні, яке здійснює Генеральна прокуратура", - зазначила Фрейзер.

Також в доповіді наголошується, що досі не притягнуті до відповідальності винні у вбивствах і нападах на правозахисників і представників ЗМІ. Як приклад Фрейзер назвала розслідування вбивств Павла Шеремета і Олеся Бузини.

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Крім того, представник ООН зазначила, що не притягнуті до відповідальності замовники нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

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