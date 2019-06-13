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13.06.19 16:49

Шахрай, який видавав себе за родича Холодницького з метою заробити $ 2 млн, сів у в'язницю на 6 років

Сергія Лаврова, який намагався отримати $ 2 млн в Олександра Онищенка, видаючи себе за родича глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького суд відправив за ґрати на 6 років.

Шахрай, який видавав себе за родича Холодницького з метою заробити $ 2 млн, сів у в'язницю на 6 років

Про це написала в фейсбуці прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте "родича" керівника САП Назара Холодницького, який за мільйон з копійками баксів пропонував нардепу Онищенку вирішити питання про закриття "газової справи"? Прокурори вирішили. По КПК. В Голосіїівському райсуді Києва. Вирок - 6 років за ґратами", - написала вона.

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Як відомо, одесита Сергія Лаврова затримали в листопаді 2016 року в Києві в момент передачі йому половини обумовленої суми - $1 млн. Чоловік називав себе родичем керівника антикорупційної прокуратури та за ці гроші обіцяв домогтися призупинення справи проти нардепа-втікача Олександра Онищенка про розкрадання державних коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування".

Сам Холодницький будь-які родинні зв'язки з цим чоловіком заперечує.

Шахрай, який видавав себе за родича Холодницького з метою заробити $ 2 млн, сів у вязницю на 6 років 01

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