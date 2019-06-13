У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv

Про це заявила пресслужба Росреєстру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК.

"Рада США з географічних найменувань поширює свою діяльність виключно на територію США", - стверджують у відомстві.

Росреєстр також нагадав, що в Росії найменування міста як "Київ" вживається відповідно до російського законодавства, а саме - відповідно до розпорядження президента Росії від 1995 року "Про написання назв держав - колишніх республік СРСР і їхніх столиць".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах, - посольство України

При цьому росіяни підкреслили, що українська картографічна служба з 2016 року не бере участі в роботі Росреєстру з ведення каталогу географічних найменувань країн СНД.

Напередодні Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.