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13.06.19 16:52

У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv

Росреєстр заявив, що рішення США замінити в офіційній базі написання назви української столиці з "Kiev" на "Kyiv" не є обов'язковим для інших країн.

У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv

Про це заявила пресслужба Росреєстру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК.

"Рада США з географічних найменувань поширює свою діяльність виключно на територію США", - стверджують у відомстві.

Росреєстр також нагадав, що в Росії найменування міста як "Київ" вживається відповідно до російського законодавства, а саме - відповідно до розпорядження президента Росії від 1995 року "Про написання назв держав - колишніх республік СРСР і їхніх столиць".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах, - посольство України

При цьому росіяни підкреслили, що українська картографічна служба з 2016 року не бере участі в роботі Росреєстру з ведення каталогу географічних найменувань країн СНД.

Напередодні Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

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