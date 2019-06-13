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13.06.19 17:05

На Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура. ФОТО

У Житомирській області заступник Барановського міського голови спійманий "на гарячому" на отриманні хабара. Чиновник був затриманий під час одержання коштів прямо в приміщенні міськради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

На Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року заступник міського голови зажадав у підприємця 30 тис. гривень за вирішення питання передачі в оренду земельної ділянки на території району під розміщення торгового споруди.

13 червня у час зустрічі в приміщенні Барановського міської ради Житомирської області хабарник отримав "винагороду", що задокументовано негласними слідчими діями. Після цього чиновник був затриманий.

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На Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура 02

Затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

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