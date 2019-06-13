На Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року заступник міського голови зажадав у підприємця 30 тис. гривень за вирішення питання передачі в оренду земельної ділянки на території району під розміщення торгового споруди.
13 червня у час зустрічі в приміщенні Барановського міської ради Житомирської області хабарник отримав "винагороду", що задокументовано негласними слідчими діями. Після цього чиновник був затриманий.