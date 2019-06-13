ДБР розробило проект Інструкції щодо припинення і розслідування фактів катувань: "У підозрюваних не буде можливості розповідати, що потерпілий збрехав"

Про це перший заступник голови Держбюро розслідувань Ольга Варченко розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У ньому визначається механізм взаємодії між Державним бюро розслідувань і Генеральною прокуратурою, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров'я, Службою безпеки України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та іншими державними установами з протидії тортурам шляхом негайного і своєчасного інформування ДБР про такі факти. Ця інструкція є алгоритмом взаємодії і методична рекомендація щодо тісної співпраці між правоохоронними органами", - повідомила Варченко.

"Передбачена в проекті інструкції система заходів має стати потужним інструментом моніторингу та контролю за фактами, що мають ознаки катування чи іншого неналежного поводження. Проект інструкції був направлений для узгодження та обговорення в державні та громадські організації, які будуть задіяні в реалізації і в Офіс Ради Європи в Україні", - зазначила заступник голови ДБР.

Читайте також: Труба продовжує ухвалювати рішення одноосібно незважаючи на рішення суду, з'явилися накази про звільнення ще трьох осіб, - перша заступниця голови ДБР Варченко

"У чому суть розслідування всіх таких проваджень? Це ефективність і оперативність. Якщо людині завдали тілесні ушкодження, то, по-перше, швидко призначаємо судмедекспертизу, щоб їх зафіксувати. По-друге, відразу ж проводимо всі необхідні огляди, обшуки, вилучення речових доказів тощо. Це все дає нам можливість оперативно зафіксувати сліди. А якщо справа потрапляє до нас не відразу, а скажімо, через тиждень, а спочатку була в прокуратурі чи іншому органі? А коли вона доходить до ДБР, у людини цих синців вже може і не бути, всі сліди зникли. І потім ми маємо таку практику рішень ЄСПЛ, де констатують неефективне розслідування. Причину ми бачимо в тому, що з самого початку не були проведені всі необхідні слідчі дії, які б дозволили зібрати докази. Якщо все буде зроблено правильно на першому етапі, тоді у тих же підозрюваних не буде можливості розповідати, що потерпілий збрехав. Правоохоронці вміють замітати сліди, тому ми розробили алгоритм дій для потерпілих. Це не просто якийсь там документ, який ляже на стіл, і всі про нього забудуть. Ні, ми хочемо, щоб ним активно користувалися. І прості громадяни, і адвокати, і судді, і лікарі. І ті ж правоохоронці, якщо їх звинувачують у тому, чого вони не робили. Для нас це важливо", - резюмувала Варченко.

Повний текст інтерв'ю "Держбюро розслідує, як розпродавалося військове майно і підривалася обороноздатність України починаючи від 1991 року" читайте ТУТ.