Двоє робітників загинули на шахті в Донецькій області

Про це повідомляє пресцентр шахтоуправління "Покровське", передає Цензор.НЕТ.

"12 червня на шахтоуправлінні "Покровське" унаслідок нещасного випадку загинув гірник очисного забою. Цього ж дня машиніст підземних установок дістав травми, несумісні з життям", - повідомляє підприємство.

Зазначається, що обставини подій з'ясовуються.

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"Створені і працюють спеціальні комісії, які встановлять причини того, що сталося. Адміністрація і трудовий колектив Шахтоуправління "Покровське" висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих гірників", - заявили в компанії.