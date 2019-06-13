Троє громадян України загинуло, одного - госпіталізовано в результаті ДТП у Польщі

Про це повідомила у четвер представниця поліції населеного пункту Мєндзижеч Любуського воєводства Юстина Лентовська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поліція під контролем прокуратури з’ясовує обставини аварії, що сталася в середу у Мєндзижецькому повіті. В її результаті загинуло троє громадян України, четвертий бореться за життя у лікарні", - сказала Лентовська.

Як зазначається, на дорозі місцевого значення між населеними пунктами Пщев і Нове Гожицько водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин втратив керування, унаслідок чого машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево.

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В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції.

Загиблі українці мали від 31 до 38 років. Четвертому потерпілому 19 років, він перебуває у лікарні міста Гожув Вєлькопольський у дуже тяжкому стані.