"Вірять, що Україна їх витягне", - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків. ДОКУМЕНТ

Про це вона розповіла в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У листах - подяка Україні та українцям за підтримку, за теплі листівки, особливі переживання і біль - за сім'ї, яким зараз найважче, прохання підтримувати сім'ї", - поділилася Геращенко.

Листи, які отримала нардеп, були написані в кінці квітня. Вони прийшли тільки зараз, тому що все листування вивчає тюремна цензура.

"Хлопці пишуть, що листи українців допомагають їм тримати бойовий дух. Що у вільний час багато читають і вчать іноземні мови. Що дуже сумують за рідними, за морем і хвилями, й вірять, що Україна їх витягне", - написала Геращенко.

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Політик нагадала, що всі, хто хоче підтримати полонених моряків, можуть написати їм за адресою: 111020 Росія, Москва, вул. Лефортовський вал, будинок 5. ФКУ СІЗО - 2 УФСІН.















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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з якимРосія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.