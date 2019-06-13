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13.06.19 17:54

Українські десантники в румунських горах вчилися відбивати атаки. ФОТОрепортаж

Українські десантники взяли участь у багатонаціональних навчаннях "Sаber Guardian-2019" на території Міжнародного навчального центру в горах Румунії.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Українські десантники в румунських горах вчилися відбивати атаки 01

Зазначається, що в навчаннях взяла участь ротна тактична група 25 окремої повітряно-десантної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Українські десантники в румунських горах вчилися відбивати атаки 02

"Десантники діяли креативно, не за шаблоном, використовуючи всі знання і практичні навички, зокрема і реальний бойовий досвід. Початком операції було займання та обладнання бойових позицій у першому ешелоні оборони батальйону, а також ведення спостереження за противником у районі відповідальності підрозділу", - розповіли в Міноборони.

Українські десантники в румунських горах вчилися відбивати атаки 03

Зазначається, що під шквалом ворожого вогню українські десантники дали гідну відсіч переважаючим у кілька разів силам противника, використовуючи грамотну тактичну маневреність і добре підготовлені позиції. Після тривалого бою і максимального зближення з противником десантники по команді командира батальйону відійшли на запасні позиції, під прикриттям артилерійського вогню дружніх сил.

Українські десантники в румунських горах вчилися відбивати атаки 04

Важливим елементом під час активних дій було відпрацювання надання медичної допомоги умовно пораненим. У визначені координати інструктори центру миротворчості та безпеки імітували потрапляння артилерійського снаряда в район розташування сил ротної тактичної групи Збройних сил України.

Українські десантники в румунських горах вчилися відбивати атаки 05
Українські десантники в румунських горах вчилися відбивати атаки 06

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