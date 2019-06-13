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13.06.19 18:29

"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - представник МВФ про співпрацю з Україною

Міжнародний валютний фонд очікує завершення парламентських виборів в Україні, щоб продовжити переговори про подальшу співпрацю з країною.

"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - представник МВФ про співпрацю з Україною

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні в четвер.

"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати слова заступника глави адміністрації президента України Олексія Гончарука про можливий запуск нової 3-4 річної програми з МВФ у кінці цього року.

Райс нагадав, що в травні в Києві працювала місія МВФ, яка мала початкові дискусії з новообраним президентом країни Володимиром Зеленським.

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