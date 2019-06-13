У мерії Дніпра привітали медпрацівників з прийдешнім професійним святом

"Ми намагалися надати цьому заходу максимально теплу атмосферу, щоб він не був протокольним і формальним. Будучи на цій сцені, я не соромлюся дивитися вам у вічі. Нині непрості часи. Ви знаєте про це. В країні триває медична реформа. Водночас за багато років міська влада системно взялася за медицину. Мабуть, у нас також є помилки, однак це – непростий шлях. Багато з вас зустрічалися зі мною, моїми радниками, а також із Євгенією Михайлівною (голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та міжнародних зв'язків Євгенія Дитятковська – Ред.) та Андрієм Анатолійовичем (заступник міського голови Андрій Бабський – Ред.). Ми приділяємо багато уваги не лише фінансуванню, а й ремонтам і закупкам обладнання, гуманітарній допомозі, лікам. Та я сподіваюся, що ваші професійні поради та добре ставлення дозволять нам корегувати свій шлях. Мер завжди пишається медициною та професійністю людей, які в цій галузі працюють", – сказав міський голова Дніпра Борис Філатов під час привітання медичних працівників 13 червня.

Мер міста також підкреслив, що одна з його передвиборчих обіцянок щодо повернення у власність міста лікарень вторинної ланки медицини нині фактично виконана. Борис Філатов також додав, що як міський голова він завжди відкритий для медичної спільноти. Розвиток медичної галузі в Дніпрі – це системна стратегія ремонтів будівель лікарень та оновлення устаткування.

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Так, для лікарень вторинної ланки місто виділило 10 млн грн. За ці кошти закупили апарати для проведення ультразвукової діагностики, біохімічні аналізатори, гематологічні аналізатори, апарат холтерівського моніторування ЕКГ. На спецоснащення закладів виділятимуть кошти й надалі. Триватиме й подальша комп’ютеризація лікарень.

Сімейний лікар шостого центру другої амбулаторії Андрій Малишко в професії вже шість років. Чоловік запевняє: нині він справді бачить якісні зміни.

"Саме зараз реформа в дії. У нас закуплено новітнє обладнання. Працює електронна система запису до лікаря. Наші лікарі користуються найсучаснішими європейськими протоколами лікування. Це дозволило досягти високих показників у профілактиці та лікуванні хвороб. Тож хочу звернутися до мешканців міста, хто ще не обрав сімейного лікаря: приходьте, обирайте, підписуйте декларацію, і ми піклуватимемося про ваше здоров’я", – сказав лікар. Наразі декларації з ним підписали вже 1,6 тисячі пацієнтів.

Крім цього, нині продовжується масштабна реновація міської дитячої клінічної лікарні №5. Її місто також повернуло собі з власності Дніпропетровської обласної ради. За сприяння колег із облдержадміністрації, лікарню фактично будують наново. Восени місто планує розпочати спільний з облдержадміністрацією ремонт 6-ї дитячої лікарні.

Водночас у міському бюджеті Дніпра вперше закладено майже 11 млн грн. на придбання кохлеарних імплантатів та проведення операцій для дітей з порушеннями слуху. Зазначимо також, що до професійного свята медичні працівники первинної та вторинної ланки отримають премії на загальну суму 9170,4 тис. грн.

Як відомо, День медичного працівника відзначають щорічно у третю неділю червня.