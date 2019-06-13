Тристороння контактна група обговорить звільнення полонених і заручників, - Клімкін

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На наступному засіданні ТКГ у Мінську, 19 числа, має бути спроба подивитися на те, яким чином можемо зробити поштовх у звільненні заручників. Ми намагаємося також перетягнути туди, зокрема, дискусію щодо звільнення політв'язнів, яку Росія блокує", - сказав Клімкін.

Глава МЗС зазначив, що Росія продовжує перешкоджати розведенню сил і засобів, зокрема, поблизу Станиці Луганської.

Читайте також: Винятково на принципі взаємності, - Кучма розповів, як потрібно втілювати в життя Мінські угоди

"Тактика російської сторони дуже банальна: вона намагається погіршити позиції української сторони, зокрема, президента Зеленського перед його візитами в Берлін і Париж. Щоб не дозволити (розмежуванню відбутися. - Ред.) або звинуватити в тому, що розмежування відбувається на тлі обстрілів" , - пояснив міністр.

При цьому Павло Клімкін підкреслив, що Україна віддана ідеї досягнення ефективного і контрольованого припинення вогню на Донбасі.