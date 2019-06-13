За останні кілька місяців антимонопольний комітет оштрафував порушників більш ніж на мільярд гривень

Про це повідомив 112.ua у матеріалі "Батіг чи пряник: В чиїх інтересах діє Антимонопольний комітет в Україні".

Так, у матеріалі вказується, що нещодавно Антимонопольний комітет оштрафував найбільші автомобільні мережі заправок.

"WOG, OKKO і SOCAR на загальну суму 77 млн ​​грн за вчинення антиконкурентних узгоджених дій у 2017 році, коли ціни на бензин зросли на 17,4%, на дизельне пальне - на 20,7%. Комітет встановив відсутність об'єктивних причин для підвищення цін мережами, на частку яких припадала третина роздрібних продажів бензину А-95 і дизельного пального", - повідомляється в матеріалі.

Крім того, в травні комітет оштрафував дві компанії, які входять в одну з найбільших будівельних корпорацій "Укрбуд", на 150 млн грн за змову на двох тендерах.

"У квітні Антимонопольний комітет розкрив гучну аферу щодо постачальників харчування армії. Комітет виявив учасників тендерів Міноборони, які синхронно відкликали дешеві пропозиції, в результаті чого переможцями були визнані компанії з більшою ціною. Деякі компанії мали спільну адресу і співробітників, використовували одні й ті ж засоби зв'язку й IP-адресу. У результаті їхніх дій у деяких випадках перемагали пропозиції, які займали більш ніж десяту позицію в рейтингу за вартістю. АМКУ оштрафував 22 компанії на 869,27 млн ​​гривень за змову на тендерах", - вказує ЗМІ.

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При цьому, як правило, до допомоги судів вдаються всі учасники ринку, яким комітет призначає штрафи.

"Наприклад, упродовж багатьох місяців ми спостерігаємо за розвитком подій навколо компанії Shell, яку також оштрафував Антимонопольний комітет. Компанія не згодна ні з претензіями, ні зі штрафом, який їй приписали. Очевидно, що якщо бізнес не згоден з рішенням комітету, йому слід звертатися до суду", - сказала 112.ua виконавчий директор "Європейської Бізнес Асоціації" Анна Дерев'янко, нарікаючи, що судова система в Україні далеко не завжди працює ефективно, повідомляється в матеріалі.