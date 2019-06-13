Кіберполіція зловила двох зловмисників, які вкрали 420 тис. гривень із рахунку жителя Київщини. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Звернення про викрадення коштів надійшло в Подільське управління Департаменту кіберполіції на початку року. 30-річний житель Київщини повідомив, що повідомлення про списання коштів почали надходити вночі на його електронну скриньку. Попередньо, потерпілий повідомив про списання майже 420 тис. гривень. Слідчі за цим фактом почали кримінальне провадження.

Працівники кіберполіції під час проведення досудового розслідування викрили двох 33-річних чоловіків, причетних до скоєння цього злочину. Один із них проживав у місті Вінниця, де на договірних засадах надавав платні послуги з налаштування та підтримки інтернет-ресурсів.

Знаючи про уразливості онлайн-ресурсу потерпілого, зловмисник використовував їх для викрадення коштів. Так, він заблокував роботу ресурсу і доступ до нього власника. Після цього - перерахував на підконтрольні електронні гаманці всі кошти, що зберігалися на картці, яка була підв`язана до цього ресурсу.

Далі коштами розпоряджався другий учасник злочинної групи, який на той час перебував у Тернопільській області. Він здійснив низку операцій з різними електронними гаманцями для перенаправлення коштів. Зрештою, перевів їх у готівку з криптовалюти.

Правоохоронці провели у правопорушників одночасно 6 обшуків. За їхніми результатами вилучено комп'ютерну техніку, додаткові носії інформації, чорнові записи та мобільні телефони, до яких були прикріплені акаунти платіжних систем для виведення грошових коштів.

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Провадження кваліфіковані за ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК України. Після проведення всіх експертиз буде встановлено остаточну суму збитків, завданих потерпілому, а також буде вирішено питання про оголошення підозри зловмисникам. Їм загрожує до 3 років ув'язнення.