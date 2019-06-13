Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перші 50 імен передвиборчого списку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

До першої п’ятірки списку увійшли сам Порошенко, спікер парламенту Андрій Парубій, віце-спікерка Ради Ірина Геращенко, генерал Михайло Забродський та співачка, громадський діяч Софія Федина.

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Решта списку:

6. Джемілєв Мустафа

7. Зінкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Іванна

11. Герасимов Артур

12. Кубів Степан

13. Фріз Ірина

14. Южаніна Ніна

15. Луценко Ірина

16. Сюмар Вікторія

17. Ар'єв Володимир

18. Павленко Ростислав

19. Великович Микола

20. Алєксєєв Сергій

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Іонова Марія

24. Бойко Наталія

25. В’ятрович Володимир

26. Нікоряк Ірина

27. Чорновол Тетяна

28. П’ятигорець Денис

29. Левус Андрій

30. Баалсинович Наталя

31. Карпов Андрій

32. Бірюков Юрій

33. Таран Сергій

34. Черненко Олександр

35. Андрєєв Андрій

36. Габібуллаєва Динара

37. Петров Олексій

38. Кириленко В’ячеслав

39. Розенко Павло

40. Соляр Володимир

41. Артюшенко Ігор

42. Талпа Михайло

43. Погребиський Олександр

44. Висоцький Сергій

45. Бригинець Олександр

46. Урсуленко Олена

47. Смолій Андрій

48. Болдирев Олег

49. Лапін Ігор

50. Обертинська Людмила