Вінницького активіста "Громадянської позиції" побили поліцейські, він у реанімації без ознак свідомості, - Гриценко

Про це Гриценко написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Комарніцький, наш партієць із Вінниці, спокійна врівноважена людина. Яку місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці. Кулаками і ногами по голові. Численні переломи черепа, перебуває в реанімації без ознак свідомості", - написав Гриценко.

За словами політика, поліцейські підійшли до Комарницького близько 23-ї години. Вони попросили його бути понятим у справі про вилучення у когось зброї, але той відмовився, оскільки поспішав додому.

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"Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю! Знаю Олександра добре, він був і делегатом З'їзду партії - спокійна відповідальна людина", - пише Гриценко.

Лідер "Громадянської позиції" повідомив, що слідчі ДБР порушили проти поліцейських справу. За даними Гриценка, один із тих правоохоронців, що били активіста - титулований самбіст.