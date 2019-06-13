Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.06.19 19:58

Від початку доби 13 червня одного воїна травмовано. Ворог 9 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Боровським, - штаб ООС

Від початку доби ворог 9 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськимио угодами артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 13 червня одного воїна травмовано. Ворог 9 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Боровським, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

в районі населеного пункту Водяне, від напрямку Азов - зі стрілецької зброї;

Новоселівки Другої, у напрямку від населеного пункту Крута Балка - з гранатометів різних систем;

поблизу Широкиного, з боку населеного пункту Саханка - з ручного протитанкового гранатомета;

в районі Новотоїцького, від напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів;

в районі Лебединського, з боку населеного пункту Саханка - з крупнокаліберних кулеметів.

Читайте також: Ніяких команд не відповідати немає. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, - Хомчак

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

в районі населеного пункту Борівське, від напрямку Первомайськ - із артилерії калібру 152 мм;

У районі Луганського, у напрямку Калинівки - з автоматичного гранатомета;

поблизу населеного пункту Золоте-4, у напрямку Золоте-5 - з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;

В районі Зайцевого, від напрямку Зайцеве - з ручного протитанкового гранатомета;

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100