Від початку доби 13 червня одного воїна травмовано. Ворог 9 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Боровським, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:
в районі населеного пункту Водяне, від напрямку Азов - зі стрілецької зброї;
Новоселівки Другої, у напрямку від населеного пункту Крута Балка - з гранатометів різних систем;
поблизу Широкиного, з боку населеного пункту Саханка - з ручного протитанкового гранатомета;
в районі Новотоїцького, від напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів;
в районі Лебединського, з боку населеного пункту Саханка - з крупнокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
в районі населеного пункту Борівське, від напрямку Первомайськ - із артилерії калібру 152 мм;
У районі Луганського, у напрямку Калинівки - з автоматичного гранатомета;
поблизу населеного пункту Золоте-4, у напрямку Золоте-5 - з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;
В районі Зайцевого, від напрямку Зайцеве - з ручного протитанкового гранатомета;
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".