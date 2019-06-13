Вважаємо, Україна і Росія домовляться про транзит газу, план "Б" не знадобиться, - Єврокомісія

Про це віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив після переговорів із міністром енергетики РФ Олександром Новаком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми теж вважаємо, що плану "Б" нам не буде потрібно, тому що останні чотири роки у нас завжди були якісь питання, і ми завжди знаходили хороші конструктивні рішення", - сказав він.

За словами Мароша Шефчовича, на нинішніх переговорах сторони змогли домовитися, що "сплануємо наші тристоронні переговори на вересень".

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"Я впевнений, що якщо нам вдасться продовжити цей конструктивний підхід, нам вдасться знайти рішення на всі ці питання так, щоб не було жодних питань ні в листопаді, ні в грудні, і що буде знайдено рішення для поставок газу через Україну до Європейського Союзу", - резюмував він.

У свою чергу Новак заявив, що Україна, ЄК і Росія можуть визначити терміни нових тристоронніх консультацій із газових питань у другій половині вересня.

"Ми домовилися про те, що будемо обговорювати дату чергової тристоронньої зустрічі консультацій Росія-Україна-Єврокомісія у другій половині вересня для того, щоб дочекатися підсумків парламентських виборів в Україні, дочекатися призначення уряду", - сказав російський міністр.