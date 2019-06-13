Вважаємо, Україна і Росія домовляться про транзит газу, план "Б" не знадобиться, - Єврокомісія

Про це віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив після переговорів із міністром енергетики РФ Олександром Новаком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми теж вважаємо, що плану "Б" нам не буде потрібно, тому що останні чотири роки у нас завжди були якісь питання, і ми завжди знаходили хороші конструктивні рішення", - сказав він.
За словами Мароша Шефчовича, на нинішніх переговорах сторони змогли домовитися, що "сплануємо наші тристоронні переговори на вересень".
"Я впевнений, що якщо нам вдасться продовжити цей конструктивний підхід, нам вдасться знайти рішення на всі ці питання так, щоб не було жодних питань ні в листопаді, ні в грудні, і що буде знайдено рішення для поставок газу через Україну до Європейського Союзу", - резюмував він.
У свою чергу Новак заявив, що Україна, ЄК і Росія можуть визначити терміни нових тристоронніх консультацій із газових питань у другій половині вересня.
"Ми домовилися про те, що будемо обговорювати дату чергової тристоронньої зустрічі консультацій Росія-Україна-Єврокомісія у другій половині вересня для того, щоб дочекатися підсумків парламентських виборів в Україні, дочекатися призначення уряду", - сказав російський міністр.