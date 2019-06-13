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13.06.19 21:18

"Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" поки не отримував жодних пропозицій про мирову угоду від російської сторони, заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, коментуючи слова міністра енергетики РФ Олександра Новака про пропозицію "Газпрому" підписати мирову угоду.

"Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо", - написав Вітренко, припустивши, що можуть бути неприйнятні для української компанії умови.

"Хоча, швидше за все, Олександр Новак мав на увазі "мирову угоду" в розумінні, вже озвученому Олексієм Міллером, главою "Газпрому": "Нафтогаз" і "Газпром" домовляться, що рішення попередніх арбітражів щодо наших контрактів на поставку і транзит газу не будуть застосовуватися", - вважає виконавчий директор "Нафтогазу".

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Він підкреслив, що "Газпром" пропонує продовжити існуючий транзитний контракт, в якому відсутні зобов'язання російської компанії за обсягами транзиту, всупереч рішенню арбітражу. "Як тільки "Газпром" добудує "Північний потік 2" і "Турецький потік", він припинить транзит через Україну, і ми за цим контрактом не будемо отримувати гроші", - пояснив Вітренко небезпеку такого варіанту.

За його словами, НАК, у свою чергу, готовий обговорювати, в якій формі "Газпром" виконає рішення попереднього арбітражу щодо компенсації "Нафтогазу" $2,8 млрд збитків від невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань по транзитному контракту в 2009-2017 роках.

"Також ми можемо розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, в якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладено компенсацію за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань у 2018-2019 роках", - додав Вітренко. Він вказав, що в такому випадку "Нафтогаз" відмовиться від своїх вимог у новому арбітражі, ініційованих "Газпромом".

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