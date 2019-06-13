"Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо", - написав Вітренко, припустивши, що можуть бути неприйнятні для української компанії умови.

"Хоча, швидше за все, Олександр Новак мав на увазі "мирову угоду" в розумінні, вже озвученому Олексієм Міллером, главою "Газпрому": "Нафтогаз" і "Газпром" домовляться, що рішення попередніх арбітражів щодо наших контрактів на поставку і транзит газу не будуть застосовуватися", - вважає виконавчий директор "Нафтогазу".

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Він підкреслив, що "Газпром" пропонує продовжити існуючий транзитний контракт, в якому відсутні зобов'язання російської компанії за обсягами транзиту, всупереч рішенню арбітражу. "Як тільки "Газпром" добудує "Північний потік 2" і "Турецький потік", він припинить транзит через Україну, і ми за цим контрактом не будемо отримувати гроші", - пояснив Вітренко небезпеку такого варіанту.

За його словами, НАК, у свою чергу, готовий обговорювати, в якій формі "Газпром" виконає рішення попереднього арбітражу щодо компенсації "Нафтогазу" $2,8 млрд збитків від невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань по транзитному контракту в 2009-2017 роках.

"Також ми можемо розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, в якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладено компенсацію за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань у 2018-2019 роках", - додав Вітренко. Він вказав, що в такому випадку "Нафтогаз" відмовиться від своїх вимог у новому арбітражі, ініційованих "Газпромом".