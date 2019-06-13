Частина Костянтинівського району Донецької області відключена від водопостачання через борги за електрику, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

"Централізоване водопостачання для частини Костянтинівського району було припинено внаслідок відключення через борги за електроенергію. Воду людям підвозять. Про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що компанія "Вода Донбасу" і департамент ЖКГ Донецької облдержадміністрації спільно шукають альтернативні шляхи водопостачання населених пунктів і розробили відповідний проект.

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"Вода Донбасу" реалізує його самостійно, але на матеріали та обладнання потрібно близько 2 млн грн. Таких грошей у компанії немає. На це не передбачено коштів і в обласному бюджеті. Компанія звернулася по допомогу в район, щоб той придбав матеріали для виконання робіт, а самі роботи компанія виконає безкоштовно, але районне керівництво відповіло, що "грошей немає", - зазначив керівник Донецької ОДА Олександр Куць.

Він сподівається, що глава району і депутати все ж подбають про жителів свого району і фінансово допоможуть "Воді Донбасу" запустити альтернативну систему водопостачання зневоднених населених пунктів.