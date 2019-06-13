"Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину

На думку Мілоша Земана проект закону є "зухвалою провокацією щодо Чеської Республіки і його особисто". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

В заяві також наголошується, що "у разі ухвалення цього закону можна очікувати тривалих виразних негативних наслідків у відносинах між Російської федерацією і Чеською Республікою".

Також своє "надзвичайне занепокоєння" висловив Сенат – вища палата парламенту Чехії. У своїй постанові Сенат висловлює побоювання, що "маючи досвід окупації суверенних територій Грузії й України з боку Російської Федерації могло б іти про дальшу спробу, спрямовану на легалізацію будь-якого подібного насильницького акту".

Ініціатива надати учасникам вторгнення в Чехословаччину в 1968 році статус ветеранів належить російським депутатам-комуністам Миколі Коломойцеву і Юрію Синельщикову. Зараз проект закону перебуває на розгляді Держдуми. У разі його ухвалення статус ветерана можуть отримати близько 4000 росіян.

У ніч з 20 на 21 серпня 1968 у Чехословаччину вторглися понад 300 000 військових із СРСР і інших держав Варшавського пакту. Радянський Союз таким чином зупинив демократизацію Чехословаччини, яка увійшла в історію як "Празька весна".

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