Двох журналістів побили в Прилуках на Чернігівщині на передвиборчій акції - поліція почала провадження

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій поліції Чернігівщини

Як встановили правоохоронці, 13 червня журналісти намагалися потрапити на публічний захід, де один із кандидатів у депутати зустрічався з громадськістю. Співробітники одного з телеканалів хотіли перевірити наявну у них інформацію про підкуп виборців на цьому заході.

Однак, один із прихильників кандидата завадив журналістам здійснювати професійну діяльність і завдав їм тілесні ушкодження. Зараз вирішується питання про встановлення місця його перебування та подальшого затримання.

Стаття 345-1 Кримінального кодексу України за погрозу або насильство щодо журналіста передбачає покарання від виправних робіт і до позбавлення волі на строк до трьох років.

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