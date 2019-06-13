Трамп продовжив санкції проти Лукашенка і членів уряду Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Трамп заявив, що дії і політика певних членів уряду Білорусі й інших осіб у цій країні, як і раніше становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки США.

"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений Указом 13 405 щодо Білорусі", - сказав глава Білого дому.

Санкції продовжили на рік - до 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, санкції проти Олександра Лукашенка і деяких чиновників і членів їхніх сімей, було введено 16 червня 2006 року Джорджем Бушем. Приводом стали президентські вибори в Білорусі, які в США і ЄС визнали недемократичними.

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