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13.06.19 23:59

"Доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату", - Гройсман про реформу парламенту

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає за доцільне зменшення кількості депутатів Верховної Ради, а не вводити другу палату парламенту.

"Доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату", - Гройсман про реформу парламенту

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Така форма парламенту, яка є сьогодні, не ефективна і люди це бачать ... Було б абсолютно доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату, щоб замість 450 депутатів було 800", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, напередодні представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук назвав змішану систему "великою проблемою" і заявив, що її можна було б вирішити введенням двопалатного парламенту.

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