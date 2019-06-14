Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Корнієнко назвав політичних союзників і конкурентів

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю Українській правді Корнієнко наголосив, що "Слуга народу" перетинається з "Голосом" "у деяких регіонах на Заході, трохи в Києві. Але ми не вважаємо їх своїми конкурентами, бо ми за одне й те саме. Ось на Сході у нас конкуренти "Опоблок" і "За життя"".

Водночас він зазначив, що можливість коаліції з "Голосом" ще необхідно обговорювати.

"Потрібно обговорювати, чи може вона бути. Для початку треба подивитися, хто зареєструється, так як не все зрозуміло", - сказав Корнієнко.

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Крім того, за його словами, союз із партією "Сила і честь" також можливий.

"Смешка можна зарахувати до нових сил. Його партія раніше брала участь у виборах, але в його списку є нові фахівці", - зазначив глава штабу.

За словами Корнієнка, позиція його партії щодо "старих сил", як-от "Опоблоку", "За життя" і "Батьківщини", а саме - не утворювати з ними союзу, не змінилася.

"Раніше Володимир Зеленський вже заявляв, що з подібними силами союзів не буде. Він говорив про всі старі політсили. Ця позиція в партії зберігається", - підсумував Корнієнко.

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