Харківська поліція проводить обшуки в активістів у межах справи про знесення пам'ятника Жукову

Про це повідомив місцевий активіст Валентин Бистриченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

Він оприлюднив відео, на якому, зокрема, видно правоохоронців.

Обшуки у Дуди і Зінченка підтвердила й медіагрупа Nakipelo.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Жуковим жодної правової колізії немає, пам'ятник у Харкові підлягає демонтажу за законом про декомунізацію, - Інститут нацпам'яті

Бистриченко також зазначив, що Зінченко, до якого прийшли з обшуками, не був присутній на місці подій, коли знесли погруддя Жукова.

Нагадаємо, у Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік Палацу спорту, де мав відбутися з’їзд партії "Довіряй ділам" (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Своєю чергою, Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення погруддя.

Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова обговорити з громадськістю ситуацію з пам'ятником Жукову.