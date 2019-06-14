Американський сенатор Баррассо вніс до Конгресу законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві пресслужби сенатора, опублікованій у четвер на його сайті.

У документі наголошується, що законопроект "передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2", яким буде транспортуватися газ із Росії до Німеччини, а також проти інших російських газопроводів".

"Закон про співпрацю в галузі енергетичної безпеки із союзниками в Європі, або Акт ESCAPE, зміцнює енергетичну безпеку, надаючи їм стабільну та надійну американську енергію", - вважає сенатор.

Окрім цього, в документі наголошується, що "деякі європейські союзники США дедалі більше залежать від російського газу, і Росія продовжує підривати мир і безпеку в Європі за допомогою різних механізмів, включно з використанням енергії як геополітичної зброї".

"Трубопровід "Північний потік-2", який транспортуватиме природний газ із Росії в Німеччину, зробить Європу ще більш залежною від російського газу, підірвавши диверсифікацію європейських джерел енергії, поставок і маршрутів", - упевнений сенатор Баррассо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США розглядають можливість введення санкцій проти проекту "Північний потік-2", - Трамп

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп пригрозив ввести односторонні санкції щодо учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди і мільярди доларів від Німеччини за газ", - сказав Трамп на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вашингтоні.

Трамп зазначив, що альтернативним джерелом для ФРН може стати скраплений природний газ зі США.