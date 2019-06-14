Болтон і Волкер під час зустрічі зійшлися на тому, що обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні ми зустрічалися з представником Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України. - Ред.) для обговорення переговорів щодо України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі - ключовий крок до покращення відносин між США і Росією", - написав Болтон.

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Він також додав, що "дуже важливо, щоб Росія здійснила свій внесок і серйозно зайнялася" цим питанням.

21 квітня в Україні відбулися президентські вибори, за підсумками яких президентом України став Володимир Зеленський.