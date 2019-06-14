Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.06.19 08:00

Двоє українських воїнів дістали поранення і травми на Донбасі, знищено вантажівку та гаубицю ворога. За добу - 29 обстрілів, - ОС

13 червня озброєні формування РФ 29 разів порушили режим припинення вогню. З них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152-мм артилерії та 82-мм мінометів. Противник також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Двоє українських воїнів дістали поранення і травми на Донбасі, знищено вантажівку та гаубицю ворога. За добу - 29 обстрілів, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- чотири рази Водяне - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- Новоселівку Другу - із гранатометів різних систем;
- тричі район населеного пункту Широкине - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі Новотроїцьке - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- Новомихайлівка - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського - із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Березового - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Талаківка - із протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- Богданівка - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Талаківка - із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 11 разів:

- Борівське - з артилерії калібру 152 мм;
- район населеного пункту Луганське - з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї;
- двічі Золоте-4 - з мінометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Зайцеве - із гранатометів різних систем;
- двічі Південне - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Станиця Луганська - зі стрілецької зброї;
- двічі Кримське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніяких команд не відповідати немає. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, - Хомчак

"Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення і ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 13 червня один окупант зазнав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Мар'їнка з мінометів різних систем і стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі Південного з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Двоє українських воїнів дістали поранення і травми на Донбасі, знищено вантажівку та гаубицю ворога. За добу - 29 обстрілів, - ОС 01
Двоє українських воїнів дістали поранення і травми на Донбасі, знищено вантажівку та гаубицю ворога. За добу - 29 обстрілів, - ОС 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100