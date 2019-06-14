Україна здійснить добровільний внесок у $40 тис. до фонду Організації американських держав, - Кабмін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з розпорядженням Кабміну від 12 червня 2019 № 415-р, оприлюдненим на сайті відомства в четвер, Україна внесе в ОАД $40 тис. за рахунок коштів бюджетної програми 1401020 "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів".

Наголошується, що внесок сприятиме поглибленню політичного діалогу Києва з ОАД в питаннях регіональної та глобальної безпеки, боротьби з тероризмом і наркобізнесом, правозахисної діяльності, а також розвитку торгово-економічного співробітництва.

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В інформації також зазначається, що здійснення Україною добровільного внеску в ОАД має на меті створення платформи для розширення співпраці з країнами ОАД і зміцнення міжнародної підтримки України, зокрема в рамках ООН та інших міжнародних організацій, в умовах російської агресії.

Кабмін зобов'язав Міністерство закордонних справ поінформувати Генерального секретаря ОАД про ухвалене рішення.