Гройсман має намір боротися за крісло прем'єра в разі проходження до Ради

Про це він сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я маю іншу соціологію. Майже 8,13% людей хочуть, щоб Гройсман був наступним прем'єр-міністром. Моє проходження у парламент дає можливість привести професійну команду і нести відповідальність. І я зможу претендувати тоді на посаду прем'єр-міністра", - сказав Гройсман.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що він робитиме в разі, якщо не вдасться потрапити до Верховної Ради, Гройсман сказав, "тільки йти вперед. У мене характер такий, що не можу дивитися з боку і казати "ну, може так, а може ні". Треба працювати, бо є багато викликів у майбутньому".

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Він нагадав, що свого часу очолити уряд пропонували кільком політикам, але тоді держава переживала складні часи, тому вони відмовилися.

"Мені це нагадує ситуацію, коли я був призначений прем'єр-міністром, - мені дали в руку гранати та витягли чеку і сказали "давай, хлопче, тримай". І я протримав три роки", - сказав глава уряду.