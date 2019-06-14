План "Б" не потрібен, - Єврокомісія сподівається на рішення щодо транзиту газу з РФ до ЄС через Україну

Шефчович зазначив: "Ми в тісному контакті з нашими українськими колегами, і можу сказати, що для Європейського Союзу дуже важливо, щоб усі ці реформи в галузі енергетики тривали, і для нас дуже важливо те, щоб тривав процес unbundling "Нафтогазу", бо це зрозуміло не тільки для Єврокомісії, але й для газотранспортних компаній Європи, що буде значно легше вести переговори з компанією, яка повністю відповідатиме європейським традиціям і працюватиме в позиції сертифікованого транспортувальника газу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Ми працюємо в тісному зв'язку з українським урядом. Але, звичайно, зараз нам треба дочекатися нових виборів, результатів, нового уряду. Але unbundling "Нафтогазу" - це дуже важливе питання, не тільки для Єврокомісії, але і для Світового банку, ЄБРР і для інших європейських урядів, тому що ми знаємо, що це буде дуже важливе питання, яке матиме безпосередній вплив на те, що, сподіваємося, буде новий довгостроковий контракт на поставку газу через Україну до Європейського Союзу", - додав європейський чиновник.

"Насправді, найпростіший варіант - це продовжити чинний контракт, якщо будуть запропоновані прийнятні, економічні конкурентні тарифи, якщо будуть врегульовані відносини, які ми сьогодні маємо, - розгляди в арбітражних судах", - наголосив він.

Шефчович додав: "Ми теж вважаємо, що план "Б" нам не знадобиться, бо останні чотири роки в нас завжди були якісь питання, і ми завжди знаходили хороші конструктивні рішення".

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"І ми сьогодні змогли домовитися, що сплануємо наші тристоронні переговори на вересень. Я впевнений, що якщо нам вдасться продовжити цей конструктивний підхід, нам вдасться знайти рішення на всі ці питання так, щоб не було жодних питань ні в листопаді, ні в грудні, і що буде знайдено рішення для поставок газу через Україну до Європейського Союзу", - резюмував він.