Інтенсивні опади на Херсонщині: повторно підтоплено 59 житлових будинків та 240 госпбудівель, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, у селищі Нова Маячка Олешківського району підтоплено 69 житлових будинків, 252 господарські будівлі та 126 сільськогосподарських ділянок.
Станом на 7:00 14 червня залишаються підтопленими 59 житлових будинків, 240 господарських будівель, 126 сільськогосподарських ділянок.
Для відкачування води залучено 70 рятувальників та 17 од. техніки, з них від ДСНС 19 рятувальників особового складу та 10 од. техніки, 36 осіб, 2 од. техніки Збройних сил України, 5 осіб та 2 насосні станції облводгоспу, 10 осіб та 3 од. техніки місцевого населення. Протягом доби відкачано 12 тис. м³ води (загалом від початку робіт 45 тис. 300 м³).
Також повідомляється, що додатково проводиться укладання тимчасового металевого трубопроводу діаметром 150 мм на відстань понад 3,5 км за межі населеного пункту для відведення відкачаної води.