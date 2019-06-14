Артснаряд терористів влучив у житловий будинок у Мар'їнці: постраждав мирний житель 1933 р.н., - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"В результаті підступного обстрілу з боку незаконних збройних формувань у населеному пункті Мар'їнка відбулося влучання артилерійського снаряда в приватний будинок, що належить громадянину України 1933 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бійці Королівської бригади швидко розібрали завали і доставили потерпілого господаря в лікарню, де йому діагностували контузію і травми.

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"Ворожі 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" після вогневого відпрацювання по населеному пункту Мар'їнка перемістилися в житлові квартали Донецька, де сховалися від артилерійського вогню у відповідь в щільній забудові міста", - додали в пресцентрі ОС.