Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.06.19 09:48

Зеленський, Полторак і Хомчак ушанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76 під Луганськом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський приїхав на церемонію вшанування пам'яті загиблих військових у катастрофі Іл-76 під Луганськом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, церемонія вшанування відбулася на території Міністерства оборони в залі пам'яті ЗСУ.

Зазначається, що під час церемонії Зеленський поклав квіти до Дзвона пам'яті разом з міністром оборони Степаном Полтораком та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

Зеленський, Полторак і Хомчак ушанували память загиблих у катастрофі Іл-76 під Луганськом 01

Зеленський, Полторак і Хомчак ушанували память загиблих у катастрофі Іл-76 під Луганськом 02

Як повідомляє Міноборони, дзвін Пам'яті пролунав 54 рази.

Зеленський, Полторак і Хомчак ушанували память загиблих у катастрофі Іл-76 під Луганськом 03

Зазначається, що під час катастрофи загинули такі захисники:

Зеленський, Полторак і Хомчак ушанували память загиблих у катастрофі Іл-76 під Луганськом 04

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5 років з дня загибелі екіпажу Іл-76 під Луганськом: завтра Київ, Дніпро, Мелітополь та Кривий Ріг вшанують пам'ять загиблих авіаторів і десантників. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100