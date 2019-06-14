Найманці РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено 4 мирних жителів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед світанком, близько 4 ранку, найманці РФ здійснили обстріл житлових кварталів Мар'їнки. Обстріли житлових кварталів були прицільними та цілеспрямованими. Найманці РФ вели вогонь з озброєння великого калібру.

Унаслідок обстрілу поранено 5 мирних жителів.

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"Зранку до чергової частини Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок обстрілу житлових кварталів міста Мар'їнка пошкоджено приватні будинки і є поранені серед цивільного населення. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції. Правоохоронці задокументували пошкодження трьох житлових будинків на вулиці Шевченка та Героїв Чорнобиля. На вулиці Шевченка у б.292 проживає велика родина із 7 осіб, 4 з них дістали поранення різного ступеня тяжкості. 86-річний дідусь, 57- та 30-річна жінки, а також 9-річна дитина госпіталізовані до лікарні. У важкому стані перебуває дідусь. У дитини легка контузія", - розповіли в поліції Донеччини, додавши, що за цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт".





































